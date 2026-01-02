Стало известно о конфликтах протестующих с силовиками на западе Ирана

В западной части Ирана участники протестов нападают на сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет агентство Tasnim.

«Вчера во время беспорядков в Азне протестующие забрасывали камнями сотрудников сил правопорядка, пытавшихся обеспечить безопасность в районе», — говорится в материале.

Журналисты узнали, что конфликты с сотрудниками силовых ведомств происходили и в районе Делфан на западе Ирана. Там протестующие открыли беспорядочную стрельбу по сотрудникам органов. Также в городе Керманшах полиция арестовала несколько человек, готовивших для протестующих самодельные взрывчатые вещества.

В Иране в конце декабря начались протесты на фоне девальвации валюты исламской республики риала. 2 января протестующие в городе Хамадан на западе страны сожгли Коран и предприняли попытку нападения на мечеть. По информации местных СМИ, участники протеста подожгли в районе Садаф другую религиозную литературу. Еще одна группа из порядка 20 человек хотела напасть на мечеть, но им помешали это сделать. В провинции Лурестан на западе Ирана участники беспорядков начали забрасывать камнями административные здания города, в том числе канцелярию губернатора провинции, и мечеть, при этом полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

