«Немедленно покинуть Россию». США предупредили своих граждан

США, Болгария, Польша, Эстония и Латвия обратились к своим гражданам, пребывающим в России или собирающимся ее посетить. Они сообщают «об осложнившейся обстановке» и предупреждают, что власти России могут призвать в рамках частичной мобилизации мужчин и женщин с двойным гражданством. В дипмиссиях объясняют — в случае сложностей на границе помочь получится не всем, возможности дипломатов ограничены.

Американское посольство в Москве призвало граждан США, которые находятся в России, срочно покинуть страну. Уведомление опубликовано на сайте дипмиссии Соединенных Штатов.

«Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе», – говорится в документе.

Такая рекомендация вышла спустя неделю после объявления в России частичной мобилизации. В посольстве США утверждают, что российская сторона может отказать гражданам с двойным гражданством в признании американского гражданства или доступе к консульской помощи США. Помимо этого, американские дипломаты допускают, что в армию России могут быть призваны лица с двойным гражданством — или им могут воспрепятствовать покинуть страну.

«Сухопутные маршруты на автомобиле и автобусе по-прежнему открыты. Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры», – предупредили в дипмиссии.

Граждан США предупредили, что у посольства возможности по оказанию помощи ограничены. Дипломаты приложили список «действий, которые нужно предпринять»: «Ознакомиться с рекомендациями Департамента по поездкам в Россию», «иметь при себе надлежащее удостоверение личности, в том числе паспорт США с действующей российской визой», «иметь план на случай непредвиденных обстоятельств, который не зависит от помощи правительства США».

Ранее подобные предупреждения сделали власти и других стран.

МИД Болгарии посоветовал своим гражданам не ездить в Россию из-за «осложнившейся обстановки». Рекомендуется «рассмотреть возможность выезда из страны в кратчайшие сроки, используя имеющиеся в настоящее время транспортные средства для этой цели».

Тех, кто остается в России, МИД Болгарии призвал к проявлению повышенной бдительности. Также советуют не бывать в местах скопления людей и с «должным вниманием учитывать обстоятельства и развитие ситуации».

Польские власти призвали своих граждан не ездить в Россию. Те, кто уже в этой стране, должны покинуть ее любым возможным способом. Это заявление МИД Польши опубликовал на своей странице в Twitter.

Во внешнеполитическом ведомстве появление этих рекомендаций связали с якобы осложнившейся обстановкой в РФ. Уточняется, что дипломатов на территории России осталось не так много, поэтому оказать помощь всем, кому она понадобится в случае экстренного выезда из страны, они не смогут.

«В связи с военными действиями России мы советуем не ездить в Россию без крайней необходимости и полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной. Мы просим граждан Эстонии, временно пребывающих в России, взвесить важность своего пребывания в России и по возможности вернуться в Эстонию», – говорится в заявлении эстонского МИДа.

Дипломаты утверждают, что российские власти считают лиц с двойным гражданством своими гражданами. И предупреждают — возможности посольства ограничены.

«Просим граждан Эстонии, временно пребывающих в России, зарегистрировать свое пребывание на сайте министерства иностранных дел. Консульскую помощь можно получить только в посольстве Эстонии в Москве», – говорится в сообщении МИД Эстонии.

С аналогичным предостережением выступили и в Латвии. Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс призвал граждан не посещать Россию, а тех, кто в данный момент пребывает в РФ, покинуть ее как можно скорее.