Спецпредставитель Путина назвал европейцев «бедными» после слов фон дер Ляйен

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев в соцсети Х пожалел жителей Европы после новогоднего обещания главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

«Бедные европейцы», — написал Дмитриев.

Он напомнил, что фон дер Ляйен пообещала «еще активнее бороться с самоубийством западной цивилизации в 2026 году».

До этого российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Урсула фон дер Ляйен завела Евросоюз в «серьезный политический кризис», который будет усиливаться и в итоге может стать фатальным для нынешней Еврокомиссии. По его мнению, обсуждения внутри ЕС об изъятии замороженных активов РФ показывают, что руководство объединения «может надорваться, навязывая свою волю всему Евросоюзу».

Также Пушков обратил внимание, что отказ нескольких европейских стран поддержать главу ЕК в вопросе «воровства» российских средств «стал сильным ударом по ее позициям» и «ее личным политическим поражением».

Ранее экс-советник Трампа назвал фон дер Ляйен чокнутой.