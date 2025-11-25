На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, за сколько может выступить солист группы Modern Talking в России

Продюсер Дзюник: солист Modern Talking может выступить в Москве за €1 млн
true
true
true
close
imago stock&people/Global Look Press

Продюсер Леонид Дзюник рассказал в беседе с aif.ru, что солист группы Modern Talking Дитер Болен может спеть в Москве за €1 миллион.

По словам Дзюника, Modern Talking нигде так не любили, как в России. Шоумен уверен, что по этой причине Болен тепло отзывается об этой стране.

«В случае выступления в Москве он мог бы запросить гонорар в районе €1 миллиона. Плюс у него еще райдер, наверно, был бы не маленьким», — отметил продюсер.

В октябре 2022 года Дитера Болена осудили за критику антироссийских санкций.

«Если бы мы не ввели санкции, люди бы благоразумно сели за стол переговоров, и не нужно было бы заниматься всей этой ерундой сейчас. Теперь мы должны замерзнуть, теперь мы должны сделать то и это, все это отстой», — заявлял певец.

Сопредседатель Социал-демократической партии ФРГ Заския Эскен заявила, что игнорировать страх и страдания людей может только «морально развращенный». К тому же, по ее словам, Болен очень обеспеченный человек и его не затронет рост цен.

Ранее суд потребовал с «Золотого кольца» Кадышевой 50 тыс. рублей за нарушение авторских прав.

