Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Лукашенко дал совет белорусам никуда не уезжать

Лукашенко призвал белорусов не стремиться туда, где их не ждут
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к согражданам с призывом никуда не уезжать из страны, поскольку за рубежом их никто не ждет. Об этом сообщает БелТА.

«Не стремитесь куда-то, не надо. Там нас не ждут. А если ждут, то помыть посуду, еще чего-то», — сказал глава республики в ходе посещения производственной площадки холдинга «Горизонт».

Он рассказал, что после президентских выборов 2020 года многие сбежали из Белоруссии, а сейчас просятся обратно. Вернуться всегда сложнее, отметил Лукашенко, но те, кто вернулся, поняли, что белорусская земля — это главное.

30 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко в преддверии Нового года подписал указ о помиловании 22 человек, в том числе осужденных за преступления экстремистской направленности. Среди помилованных 15 женщин и 7 мужчин, у 11 человек есть несовершеннолетние дети.

Ранее Лукашенко назвал возможную цель атаки Украины на резиденцию Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27541651_rnd_6",
    "video_id": "record::3b478706-d57f-467d-b20d-4080ca298ba0"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+