Лукашенко дал совет белорусам никуда не уезжать

Лукашенко призвал белорусов не стремиться туда, где их не ждут

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к согражданам с призывом никуда не уезжать из страны, поскольку за рубежом их никто не ждет. Об этом сообщает БелТА.

«Не стремитесь куда-то, не надо. Там нас не ждут. А если ждут, то помыть посуду, еще чего-то», — сказал глава республики в ходе посещения производственной площадки холдинга «Горизонт».

Он рассказал, что после президентских выборов 2020 года многие сбежали из Белоруссии, а сейчас просятся обратно. Вернуться всегда сложнее, отметил Лукашенко, но те, кто вернулся, поняли, что белорусская земля — это главное.

