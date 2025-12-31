Медведев рассказал, в чем сила России

Сила России — в верности ее духовным основам. Об этом заявил заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в новогоднем видеопоздравлении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Вся история нашей страны доказывает, что сила России в верности нашим духовным основам. Они — в умении хранить правду истории, стойко преодолевать испытания и твердой уверенности в своей правоте», — подчеркнул он.

Медведев отметил, что время не разъединяет, а сближает поколения.

До этого новогоднее поздравление президента России Владимира Путина показали на Чукотке и Камчатке. В видеообращении к россиянам глава государства подчеркнул, что россияне являются одной большой сильной и сплоченной семьей.

Президент также отметил, что россияне всегда рассчитывают только на свои силы, но при этом готовы подставить плечо. По словам Путина, россияне связывают свои планы и надежды с судьбами своей Родины.

Ранее Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом.