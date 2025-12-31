Размер шрифта
Новости политики

В Саудовской Аравии назвали Дмитриева «правильным человеком» для диалога по Украине

NYT: наследный принц Саудовской Аравии назвал Дмитриева «правильным человеком»
Александр Вильф/РИА Новости

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман назвал главу РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева «правильным человеком» для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The New York Times.

Издание уточнило, что принц сказал об этом в разговоре со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

»[Дмитриев] правильный человек. Мы вели с ним дела», — сказал наследный принц.

NYT отметило, что за главу РФПИ также поручился зять президента США Дональда Трампа, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.

24 декабря Дмитриев заявил, что коррупция в окружении экс-президента США Джо Байдена стала ключевым фактором, спровоцировавшим начало конфликта на Украине. По его словам, «поджигатели войны» получают выгоду от конфликта.

Ранее Дмитриев обвинил Европу в попытках сорвать мир на Украине.

