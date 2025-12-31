Politico: Украина не продвинулась в вопросе вступления в ЕС в 2025 году

Украина не смогла продвинуться в вопросе вступления в Европейский союз (ЕС) в 2025 году. Об этом сообщило европейское издание Politico.

«В последнем отчете Еврокомиссии по расширению говорится, что переговоры по кластерам должны начаться «как можно скорее» в 2025 году, при этом Киев призывают ускорить реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Однако на данный момент с места ничего не сдвинулось», — говорится в материале.

Издание добавило, что цель по завершению переговоров о вступлении Украины в объединение к 2028 году «ускользает». В связи с этим журналисты допустили, что реализация задачи возглавит список приоритетов Европы на 2026 год.

28 декабря депутат бундестага Штефан Котре заявил, что Украина не будет соответствовать критериям для вступления в ЕС в течение ближайших 20 лет. Однако есть вероятность, что республику примут в объединение раньше, несмотря на существующие правила, отметил парламентарий. Такой сценарий возможен, если Евросоюз продолжит держать курс на конфронтацию с Россией, уверен депутат.

Ранее на Западе заявили о согласии России со вступлением Украины в ЕС.