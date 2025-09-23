Орбан заявил о необходимости перемен в ЕС

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан уверен, что неспособность Евросоюза воспринимать перемены, может привести к краху объединения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телерадиоканал РТРС.

«ЕС, как Римская империя, находится на грани коллапса из-за неприспособленности к переменам», — сказал венгерский премьер-министр, выступая в парламенте.

Орбан отметил, что на данный момент Евросоюзу необходимы обновления, но он не наблюдает у него такой способности. По его словам, если «ЕС срочно не сделает крутой поворот, его история завершится».

Крах европейской системы не будет одномоментным, предупредил Орбан. По его мнению, это будет происходить постепенно, «по мере того, как все больше стран ЕС перестанут следовать указаниям Брюсселя».

Главными проблемами нынешней европейской политики глава правительства назвал быстро меняющиеся планы, отсутствие результатов в санкционной политике, отношениях к нелегалам и экологической повестке.

Ранее Орбан заявил, что ЕС не может быть участником конфликта на Украине.