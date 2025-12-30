Военный эксперт напомнил Европе, куда долетает «Орешник»

Размещение российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии связано с мерами безопасности Москвы и Минска, чтобы «любой агрессор» понимал последствия атак на Белоруссию и Россию. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин, напомнив, что «Орешник» долетает до всех столиц Европы.

«Александр Григорьевич Лукашенко попросил нашего президента разместить на территории Белоруссии и оперативно-тактический комплекс «Искандер», и ракетный комплекс среднего радиуса действия «Орешник» для того, чтобы любой возможный агрессор понимал, что последует после агрессии на территорию Белоруссии, на территории Калининградской области или на территорию России поглубже», — подчеркнул он.

Военный эксперт напомнил, что в зону действия «Орешника» попадают все столицы крупнейших государств Европы, включая Лондон, Париж, Берлин, Мадрид и даже Лиссабон.

По словам Литовкина, Белоруссия окружена, с одной стороны, Польшей, где расположены американские военные базы и базы других натовских государств, а с другой стороны – Литвой, на земле которой находится немецкая танковая бригада.

В этой связи вопросы безопасности Минска приобретают актуальность.

30 декабря ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

