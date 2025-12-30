Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Военный эксперт напомнил Европе, куда долетает «Орешник»

Военэксперт Литовкин: размещение «Орешника» в Белоруссии стало сигналом Западу
Минобороны России/РИА Новости

Размещение российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии связано с мерами безопасности Москвы и Минска, чтобы «любой агрессор» понимал последствия атак на Белоруссию и Россию. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин, напомнив, что «Орешник» долетает до всех столиц Европы.

«Александр Григорьевич Лукашенко попросил нашего президента разместить на территории Белоруссии и оперативно-тактический комплекс «Искандер», и ракетный комплекс среднего радиуса действия «Орешник» для того, чтобы любой возможный агрессор понимал, что последует после агрессии на территорию Белоруссии, на территории Калининградской области или на территорию России поглубже», — подчеркнул он.

Военный эксперт напомнил, что в зону действия «Орешника» попадают все столицы крупнейших государств Европы, включая Лондон, Париж, Берлин, Мадрид и даже Лиссабон.

По словам Литовкина, Белоруссия окружена, с одной стороны, Польшей, где расположены американские военные базы и базы других натовских государств, а с другой стороны – Литвой, на земле которой находится немецкая танковая бригада.

В этой связи вопросы безопасности Минска приобретают актуальность.

30 декабря ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

Ранее эксперт рассказал о возможностях «Орешника» уничтожать центры принятия решений.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27537529_rnd_3",
    "video_id": "record::5e327dad-d731-4b05-ae5f-894170a9a613"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+