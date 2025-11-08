NYT: жители бывшей ГДР до сих пор сохраняют теплые чувства к России

Многие жители бывшей ГДР до сих пор сохраняют теплые чувства к России. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

В статье говорится, что надежды восточных немцев на экономический рост и улучшение жизни после объединения с ФРГ не оправдали себя. Именно из-за этого, отмечает издание, в вопросе отношения к РФ «граница между Востоком и Западом остается удивительно четкой».

«Если бы Восточная Германия все еще была независимой страной, она была бы одной из наиболее понимающих Россию государств среди бывших государств Восточного блока на севере Европы», — говорится в публикации.

До этого высокопоставленные немецкие чиновники обвинили партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в целенаправленном злоупотреблении парламентскими запросами якобы для сбора и передачи России секретной информации касательно критической инфраструктуры и состояния бундесвера.

Ранее стало известно, что немецкие депутаты собираются посетить Россию для активизации контактов.