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Украинская писательница возмутилась, что жители Киева переходят на русский язык

Украинская писательница Карпа осудила жителей Киева за переход на русский язык
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Anastasiia Smolienko/Global Look Press

Проживающая во Франции украинская писательница Ирэна Карпа возмутилась в эфире «Украинского Радио», что жители Киева перешли на русский язык в повседневной речи. Выпуск опубликован на YouTube.

«Это те люди, которые поняли, что можно больше не притворяться, что я такой патриот и буду делать так, как мне более удобно?» — задалась вопросом Карпа.

Писательница назвала тех украинцев, которые перешли на русский язык, «ждунами». Карпа предположила, что ряд жителей Киева заговорил на украинском языке после начала СВО «из страха». Сейчас же, выразила мнение писательница, украинцы вновь начали «развивать скиллы русского языка», поскольку поняли, что «Америка не поможет».

Карпа также заявила, что родители Украины должны разговаривать со своими детьми на мове. Она считает, что таким образом в семье воспитают «нормального человека, а не униженного раба».

В апреле 2025 года сообщалось, что на Украине предложили штрафовать тренеров за русский язык. С таким заявлением выступил украинский комментатор Роман Бебех, который подверг критике главного тренера киевского «Динамо» Александра Шовковского.

Ранее сообщалось, что Shaman и Мизулина встретили Пасху вместе с Путиным.

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