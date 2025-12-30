Размер шрифта
Лавров рассказал о доверии в культурном коде россиян

Лавров: в культурном коде россиян всегда присутствует доверие
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что доверие всегда присутствует в культурном коде россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как-то президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что самая главная проблема на международной арене – это отсутствие доверия. У нас как раз в генетическом, культурном коде доверие всегда присутствует. У американцев есть фраза, дескать, доверяй, но проверяй. Мы, наверное, больше доверяем, чем проверяем», — сказал дипломат в интервью по случаю 15-летия фонда им. А.М. Горчакова.

Министр подчеркнул, что доверие между народами и странами, между гражданским обществом в разных частях мира – это «визитная карточка» фонда.

«Желаю высоко держать эту «марку» и не прекращать искать новые направления для приложения своих творческих усилий», — сказал дипломат.

12 сентября Путин заявил на Форуме объединенных культур в Петербурге, что одной из важнейших культурных задач является сохранение общей исторической памяти.

Он призвал объединить усилия, чтобы сохранить многообразие и самобытность культур и традиций. По словам российского лидера, истинное искусство раскрывает в душе человека лучшие качества и возвышает созидание. Поэтому нужно не допустить исчезновения малочисленных культур и освободить мир от двойных стандартов и попыток отмены той или иной культуры.

Ранее россияне назвали многонациональность культурным кодом России.

