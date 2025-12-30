В Иране заявили о жестком ответе в случае агрессии

Президент Ирана Масуд Пезешкиан после угроз американского лидера Дональда Трампа заявил, что ответ государства в случае агрессии будет жестким. Пост об этом появился в аккаунте главы государства в соцсети X.

«Ответ Исламской Республики Иран на любую насильственную агрессию будет суровым и заставит врага пожалеть о содеянном», — написал он.

До этого советник иранского верховного лидера Али Шамхани сказал, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Шамхани отметил, что в оборонной доктрине Ирана «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

По его словам, ракетные и оборонные возможности Ирана «не поддаются контролю и не требуют разрешения».

Накануне Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Иран ждут серьезные последствия в случае попыток возобновления ядерной программы.

По его словам, Иран, возможно, отстраивает новые объекты для восстановления ракетной программы, отличные от тех, по которым США нанесли удары в июне. При этом он подчеркнул, что пока подтверждения этому нет.

Ранее Израиль предупредил США о возможной атаке Ирана.