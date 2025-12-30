Кредит Евросоюза в размере €90 млрд Украине нанесет ущерб экономике Франции. Об этом пишет Le Figaro.

По мнению аналитиков, это решение вызывает серьезные вопросы на фоне попыток Франции сформировать сбалансированный бюджет на будущие годы. Государственный долг страны достиг 117,4% валового внутреннего продукта (ВВП), что ставит Францию в число наиболее задолжавших государств Евросоюза и, как подчеркивают эксперты, должно восприниматься как тревожный сигнал для властей.

Как отмечают авторы материала, тот факт, что обязательства оформлены через Брюссель и не сразу отражаются в национальной статистике, не отменяет необходимости их погашения: бремя выплат в итоге ляжет на налогоплательщиков, прежде всего французских.

Также утверждается, что пакет помощи Украине в размере €90 млрд фактически представляет собой грант, около 20% которого, как уточняется, придется покрывать Франции.

29 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что граждане Евросоюза недовольны одобренным кредитом Украине в размере €90 млрд. Европейские политики залезают в карман своих налогоплательщиков.

Ранее в России предупредили Евросоюз о последствиях в случае изъятия ее активов.