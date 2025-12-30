В России рассказали о «плане Б» после удара Украины по резиденции Путина

Россия после удара Киева по резиденции президента РФ в Новгородской области может перейти к «плану Б», чтобы устранить первопричины конфликта на Украине военными методами. Об этом «Газете.Ru» заявил профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

«В ситуации, когда в общем-то действительно намечаются какие-то дипломатические варианты разрешения (конфликта – «Газета.Ru»), компромиссы, происходят такие события, как можно доверять партнерам по переговорам? <…> Видимо, наверное, «план Б», что называется, будет задействован для устранения первопричин (украинского кризиса – «Газета.Ru»)», — подчеркнул эксперт.

Международник добавил, что удар по резиденции на Валдае является актом государственного терроризма со стороны Украины, что абсолютно неприемлемо в рамках правовой конфигурации, которая сложилась после окончания Второй мировой войны.

По словам Лабина, мировая история знает «только одно» решение такого рода проблем – уничтожение террористов.

«Другого способа борьбы с этим негативным явлением мир пока не знает. Я думаю, наверное, это действительно справедливо в сложившейся ситуации», — отметил аналитик.

В этой связи, считает собеседник, «речи уже не идет о существовании в нынешних параметрах соседнего государства» Украина.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Минобороны РФ рассматривает варианты ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

