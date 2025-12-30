Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В России рассказали о «плане Б» после удара Украины по резиденции Путина

Аналитик Лабин: РФ займется уничтожением террористов Украины после провокации
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия после удара Киева по резиденции президента РФ в Новгородской области может перейти к «плану Б», чтобы устранить первопричины конфликта на Украине военными методами. Об этом «Газете.Ru» заявил профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

«В ситуации, когда в общем-то действительно намечаются какие-то дипломатические варианты разрешения (конфликта – «Газета.Ru»), компромиссы, происходят такие события, как можно доверять партнерам по переговорам? <…> Видимо, наверное, «план Б», что называется, будет задействован для устранения первопричин (украинского кризиса – «Газета.Ru»)», — подчеркнул эксперт.

Международник добавил, что удар по резиденции на Валдае является актом государственного терроризма со стороны Украины, что абсолютно неприемлемо в рамках правовой конфигурации, которая сложилась после окончания Второй мировой войны.

По словам Лабина, мировая история знает «только одно» решение такого рода проблем – уничтожение террористов.

«Другого способа борьбы с этим негативным явлением мир пока не знает. Я думаю, наверное, это действительно справедливо в сложившейся ситуации», — отметил аналитик.

В этой связи, считает собеседник, «речи уже не идет о существовании в нынешних параметрах соседнего государства» Украина.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ при помощи 91 БПЛА дальнего действия пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Минобороны РФ рассматривает варианты ответа. Кроме того, Москва намерена скорректировать переговорную позицию. Украинская сторона причастность к атаке отрицает.

Ранее в Кремле рассказали об атаке на резиденцию Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27534565_rnd_3",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+