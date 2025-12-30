В Кремле не стали уточнять, в чем именно будет ужесточена позиция РФ по Украине

Песков: Кремль не сообщит публично, в чем ужесточение его позиции по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Кремль не считает необходимым публично сообщать, в чем именно ужесточится позиция Москвы по украинскому урегулированию после попытки украинских войск атаковать резиденцию российского лидера.

«Вы знаете, что дипломатические последствия этих действий режима будут заключаться в ужесточении переговорной позиции Российской Федерации», — сказал Песков.

Он отметил, что переговорная позиция России будет меняться в сторону ужесточения.

Накануне российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 украинского дрона на государственную резиденцию президента РФ, расположенную в Новгородской области. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало. Сам глава государства в этот момент находился в Москве — проводил рабочие мероприятия в Кремле.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на это заявил, что уже определены объекты для ответных ударов и время их нанесения со стороны российских сил. Спустя менее чем через час после заявления российского министра пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила в соцсети X, что президент США Дональд Трамп завершил телефонный разговор с президентом России. Она отметила, что американский лидер был шокирован этим сообщением.

Ранее Песков отказался обсуждать местонахождение Путина после атаки на его резиденцию.