Мединский рассказал, чего ждет от 2026 года

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что ждет от 2026 года победы. Его слова приводит журналист Life.ru Александр Юнашев

в своем Telegram-канале.

«Победы», — заявил он.

В ролике похожую позицию выразил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, который пожелал победы в предстоящем году и добавил, что хотел бы отправиться в отпуск, поскольку его не было три года.

Помимо этого, на вопрос журналиста ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что хочет мира, процветания, успеха и здоворья, как и все.

До этого представитель Кремля отметил в своей поздравительной открытке для журналистов, что время в 2025 году, как никогда раньше, ускорилось и уплотнилось. Он пожелал представителям СМИ творить, быть счастливыми и побеждать каждый день.

28 декабря во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обменялись теплыми поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников и пожелали счастья народам двух стран. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор продолжался 1 час 15 минут и имел дружеский, доброжелательный и деловой характер.

Ранее Путин обратился к россиянам перед Новым годом.