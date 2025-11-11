На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: на Украине усиливают контроль за Зеленским из-за коррупции

Антикоррупционные органы Украины - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) – усиливают контроль за властями страны. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Спустя несколько месяцев после того, как президент Украины попытался парализовать их деятельность, агентства заявили, что раскрыли крупную схему с участием государственной компании по атомной энергии (дело о коррупции в «Энергоатоме» - «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.

Как пишет NYT, украинский лидер Владимир Зеленский, избранный президентом в 2019 году, пришел в политику, пообещав искоренить коррупцию, которая давно преследует Украину. Однако обвинения в инсайдерских сделках и коррупции продолжались и во время его президентства, напоминает газета.

«Вместо того чтобы отступить под давлением господина Зеленского, антикоррупционные органы, похоже, усиливают контроль над руководством страны», — пишет NYT.

Зеленский прокомментировал расследование дела о коррупции в «Энергоатоме», которое в настоящее время ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Зеленский подчеркнул важность борьбы с коррупцией, заявив, что «любые действия, направленные против коррупции, имеют решающее значение, и каждый, кто участвовал в создании коррупционных схем в «Энергоатоме», должен понести ответственность». Он также отметил необходимость содействия правительства расследованию.

Ранее на Украине рассказали об «отмывании» коррупционных денег в сфере энергетики.

