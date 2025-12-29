В России хотят создать рейтинг семейных работодателей

Правительство России планирует запустить семейный рейтинг работодателей. Об этом на совещании кабмина заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как ранее пояснила политик, данный список будет отражать, насколько активно компании поддерживают семьи работников. Кроме того, по словам Голиковой, будет обеспечено бесплатное переобучение женщин, решивших сменить карьеру, навыкам, востребованным на рынке труда.

До этого клинический психолог Олеся Толстухина в интервью «Газете.Ru» рассказала о возможных последствиях отмены испытательного срока для женщин с детьми до трех лет. По мнению эксперта, подобная практика снизит психологическую нагрузку мам, но может усложнить им поиск работы, так как работодатели могут начать опасаться снижения гибкости при найме и риска получить сотрудника, уровень профессиональной подготовки которого они не успеют оценить заранее. Поэтому, чтобы мера работала эффективно, важно сопровождать ее поддерживающими механизмами — например, программами адаптации, наставничества и более гибкими форматами занятости, предложила психолог.

Ранее россиянам перечислили риски введения шестидневки в стране.