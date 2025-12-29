Размер шрифта
На Западе раскрыли, почему Зеленскому нужна мирная сделка

Sky News: успехи России на поле боя сделали Зеленского более склонным к сделке
Kin Cheung/AP

Ускоренные темпы продвижения российских войск на поле боя вынудили президента Украины Владимира Зеленского отказаться от максималистских требований в мирном плане и начать работать над прекращением конфликта. Такое мнение выразил журналист британского телеканала Sky News Джон Спаркс.

«Зеленский теперь говорит о возможности референдума. Ранее он никогда не упоминал это. Он не отвергает эту идею», — обратил внимание Спаркс.

По его словам, это говорит об определенной «степени отчаяния» украинской стороны. Журналист выразил уверенность, что в текущих условиях, когда ВСУ истощены на фронте и теряют территории, Киеву нужна мирная сделка.

До этого Зеленский допустил, что отдельные пункты мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, могут быть вынесены на референдум. В частности, сторонам не удается договориться о территориальных уступках: Москва настаивает на контроле над всей территорией Донбасса, в свою очередь Киев стремится зафиксировать линию разграничения по текущим позициям сторон.

Кроме того, отдельной остается отдельной остается тема, как будет функционировать Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Американские переговорщики предлагают разделить контроль над станцией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали условие для разговора Зеленского с Путиным.

