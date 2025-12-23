На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, чем грозит Украине заявление Зеленского о санкциях против Китая

Политолог Топорнин: Зеленский допустил ошибку, заявив о санкциях против Китая
Toby Melville/Pool/Reuters

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о санкциях против Китая стало политико-дипломатическим просчетом со стороны Киева, поскольку Украина не может «указывать» КНР, что делать; это обернется осложнением отношений между Киевом и Пекином. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-международник Николай Топорнин.

«У него не хватает такого политического, дипломатического опыта. Он пришел в политику из шоу-сферы, из «Квартала 95». В общем-то, постигает на ходу все премудрости работы на посту президента. Понятное дело, что он уже наделал кучу ошибок, ну и, видимо, продолжает их делать», — подчеркнул эксперт, отметив, что у Зеленского все же есть определенный политико-дипломатический опыт.

Заявление украинского лидера является, с точки зрения политолога, политико-дипломатическим просчетом и ошибкой.

По словам Топорнина, отношения между Россией и Китаем развиваются динамично: никакие санкции против Москвы Пекин не вводит, продолжает активно торговать, покупает нефть и газ.

Именно этом, указал политолог, «в какой-то степени раздражает Зеленского, потому что он, он бы хотел, наверное, обложить Россию железным занавесом».

Заявление украинского лидера о санкциях в адрес Китая было сделано в стиле «менторского указания», считает Топорнин, поэтому Киев получит в ответ только осложнение отношений с Китаем.

«Украина — не указ для Китая, и Зеленский для (председателя КНР – «Газета.Ru») Си Цзиньпин — не тот лидер, который должен указывать, что ему делать <...> Китай, конечно, не потерпит такого менторского тона», — подытожил эксперт.

Зеленский накануне анонсировал санкции против граждан Китая, которых Киев подозревает в сотрудничестве с российской военной промышленностью. Заявление украинского лидера не осталось незамеченным в Пекине. В МИД Китая подчеркнули, что выступают против односторонних санкций, которые нарушают международное право, и призвали Украину «немедленно исправить свои ошибки».

Ранее в Британии предупредили Зеленского о грядущей катастрофе из-за невыполненного обещания.

