Конгрессмен призвал США не быть «пророссийскими»

Конгрессмен Тернер призвал Трампа не делать Америку пророссийской
Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член палаты представителей от Республиканской партии Майк Тернер призвал США не мириться с действиями России на Украине. Его слова приводит телеканал ABC News.

«Америка, когда мы обсуждаем вопрос о том, на чьей мы стороне, нельзя ставить Америку на первое место и одновременно делать ее пророссийской», — сказал Тернер.

По его словам, Россия является «самопровозглашенным противником Соединенных Штатов». Он также утверждает, что Москва якобы «действует безжалостно» на Украине и пытается «захватить земли».

28 декабря президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретились в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Их переговоры продлились больше двух часов.

Перед встречей лидер Соединенных Штатов выразил уверенность в серьезном настрое руководства России в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома также заявил, что, по его мнению, и президент РФ Владимир Путин, и Зеленский хотят мирного урегулирования.

Ранее в конгрессе США призвали Трампа заняться Америкой, а не встречаться с Зеленским.

