В Минобороны Китая сообщили об усилении стратегического диалога с Россией, США и ЕС

МО Китая: в 2025 году был усилен стратегический диалог с Россией, США и ЕС
Александр Казаков/РИА Новости

Армия Китая в 2025 году усилила стратегический диалог с Россией, США и Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган, передает ТАСС.

По его словам, в текущем году китайская военная дипломатия проводилась в соответствии со стратегическими указаниями высшего руководства и партии, фокус был поставлен на боевую готовность.

«Во-первых, мы укрепили стратегическое взаимодействие с Россией, США и европейской стороной», — сказал Сяоган.

Представитель МИД напомнил, что в этом году делегация командования Центрального военного совета КНР посетила в Россию.

Кроме того, он упомянул о совещании министров обороны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также о совместных морских учениях и стратегическом воздушном патрулировании России и Китая. В рамках этих инициатив армия КНР занимала активную позицию, прилагала усилия для открытия «новых горизонтов» в сотрудничестве, добавил Сяоган.

Ранее в Китае рассказали о трижды спасшем страну от катастрофы Путине.

