На ЗАЭС заявили об отключении линии электропередачи со стороны Украины

Линия электропередачи «Днепровская», питающая Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), была отключена со стороны Украины. Об этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Причины нам пока неизвестны», — сказала директор.

Яшина добавила, что станция неоднократно работала в подобном режиме. По ее словам, в такие моменты сотрудники регулярно держат наготове дизель-генераторы, а сама станция имеет достаточный запас топлива для работы.

Накануне на ЗАЭС сообщили, что на станции произошло отключение одной из двух линий электропередачи, носящей название «Днепровская», в связи со срабатыванием системы автоматической защиты. Потребности объекта в электроэнергии удовлетворялись за счет линии «Ферросплавная-1».

Позже на станции заявили, что отключение произошло вследствие срабатывания автоматической защиты. Представители ЗАЭС подчеркнули, что все энергоблоки находились в состоянии «холодного останова».

Ранее в МАГАТЭ рассказали об уникальности ситуации на ЗАЭС.