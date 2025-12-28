Размер шрифта
Немецкий депутат оценил сроки соответствия Украины стандартам ЕС

Котре: Украина не будет отвечать критериям для вступления в ЕС еще 20 лет
Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Украина не будет соответствовать критериям для вступления в Евросоюз еще как минимум 20 лет. Такое мнение высказал депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), эксперт партии по энергетической политике Штеффен Котре в беседе с газетой «Известия».

«Украина, скорее всего, не будет соответствовать критериям для вступления в ЕС как минимум в течение следующих 20 лет», — сказал он.

По словам депутата, ЕС давно перестал быть сообществом экономического и социального сотрудничества и теперь является инструментом односторонней политической ориентации европейских государств.

Котре считает, что если объединение продолжит курс на конфронтацию с Россией, то Украина, несмотря на невыполненные требования, может быть принята в ЕС в ущерб всем государствам-членам.

Однако такой сценарий ускорит процесс распада Евросоюза, убежден политик.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что дата вступления Украины в Евросоюз обсуждалась напрямую с США без участия европейских стран.

Ранее Орбан назвал «подслащением горькой пилюли» разговоры о членстве Украины в ЕС.

