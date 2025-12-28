Россия видит, что «партия войны» в Европе в своих антироссийских идеях готова идти до конца. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

«Мы видим, что пока европейская «партия войны», вложившая свой политический капитал в идею нанесения России стратегического поражения, готова идти до конца», — сказал министр.

Он отметил, что Москва пока не видит, чтобы такие деятели, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон «прошли точку невозврата».

По словам Лаврова, Евросоюз реализует курс на демонтаж механизмов взаимодействия с Россией начиная примерно с 2014 года. Он отметил, что правящие круги в Европе раздувают «российскую угрозу», разжигают русофобские и милитаристские настроения в обществе. Лавров подчеркнул, что все это делается ими безосновательно, поскольку РФ никогда по своей инициативе не предпринимала недружественных шагов по отношению к своим европейским соседям.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нынешние лидеры Европы не имеют права называться элитами, поскольку сделали слишком много плохого для граждан своих стран. Она также обратила внимание на то, что западные власти пожертвовали экономикой своих стран не ради государств третьего мира, как они заявляют, а потому что «заболели русофобией и нацизмом».

Ранее в Кремле исключили отказ Европы от русофобских устремлений.