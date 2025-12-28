Лавров обвинил Европу в нагнетании обстановки на Ближнем Востоке

Европа стремится подлить масло в огонь на Ближнем Востоке. Об этом ТАСС заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его мнению, страны Европы не заинтересованы в спокойствии в регионе. Он также напомнил об ударах Израиля и США по Ирану.

«В уходящем году мы стали свидетелями, по сути, беспрецедентных событий: прямой агрессии Израиля против Ирана с подключением США, которые нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам иранской ядерной программы, находящимся под гарантиями МАГАТЭ», — сказал Лавров.

16 ноября замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не намерен более обсуждать вопросы, касающиеся иранской ядерной программы с «евротройкой» (Франция, Германия, Великобритания). По его словам, данное решение было принято после того, как страны попытались задействовать механизм snapback, предусматривающий восстановление антииранских санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

19 сентября Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении отмены санкций против Ирана. Против принятия проекта резолюции выступили представители Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне. Россия, Китай, Пакистан и Алжир поддерживали отмену санкций.

Ранее Лавров счел возмутительными попытки Запада возобновить санкции против Ирана.