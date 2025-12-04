В Госдуме предложили платить пособия россиянам, живущим в Южной Осетии

Семьи российских военнослужащих, проживающие в Южной Осетии, должны получать такие же пособия, как граждане на территории России, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Российские семьи, живущие в Южной Осетии по служебному направлению, растят детей под российским флагом, оформляют документы дома, остаются в правовом поле нашей страны. Однако при назначении пособий система трактует рождение и проживание ребенка на территории ЮО как основание для исключения из списка получателей выплат. Формальные требования о месте проживания создают ситуацию, в которой граждане России оказываются вне тех мер поддержки, которые предусмотрены для таких же семей в любой точке страны», — пояснил Панеш.

По мнению парламентария, эту коллизию можно решить, но для этого потребуется взаимодействие с руководством Южной Осетии.

«В закон о государственных пособиях и нормы о соцгарантиях военнослужащих необходимо внести положение, устанавливающее, что дети граждан России, появившиеся на свет и проживающие в Южной Осетии по причине службы родителей, учитываются так же, как дети, зарегистрированные в любом субъекте Российской Федерации. Потребуется и закрепление порядка обмена данными между российскими структурами и администрацией Южной Осетии, чтобы назначение выплат проходило автоматически, а семьи не утрачивали гарантии, на которые они вправе рассчитывать», — констатировал Панеш.

