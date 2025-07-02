Бизнес Германии объявил о рекордных сокращениях с пандемийного кризиса

Немецкие компании в первом полугодии 2025 года заявили о планах сократить в общей сложности 37,7 тыс. сотрудников. Об этом следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейского мониторинга реструктуризаций.

Это стало самым высоким показателем за первые шесть месяцев года со времен коронавирусного кризиса.

Эксперты отмечают устойчивый рост таких планов уже третий год подряд. Если в первой половине 2022 года бизнес Германии намеревался уволить около 9,6 тысячи человек, то к 2025 году этот показатель вырос почти в четыре раза, достигнув 37,7 тысячи.

Хотя цифра 2025 года ниже пикового значения 2020 года (тогда планировалось сократить 48,1 тысячи человек), она оказалась сопоставима с другими кризисными периодами. Так, на пике мирового финансового кризиса компании ФРГ объявляли о планах уволить 40 тысяч человек, а во время острой фазы европейского долгового кризиса – 40,8 тысячи.

Основной удар сокращений в первой половине 2025 года пришелся на промышленный сектор. Двадцать восемь промышленных компаний сообщили о намерении сократить 20,7 тысячи рабочих мест. Среди них – девять предприятий, являющихся поставщиками для автопрома или непосредственно автопроизводителями, включая известные концерны Porsche и Audi.

Значительные сокращения также ожидаются в логистике (две компании планируют уволить 8,2 тысячи человек) и в сфере торговли (девять организаций намерены сократить 4,5 тысячи сотрудников). Один крупный банк объявил о планах сокращения 3,3 тысячи человек. Кроме того, под сокращения в общей сложности примерно на тысячу человек попали сектора здравоохранения, электроэнергетики, строительства и медиа.

Ранее немецкий автогигант сообщил о резком падении прибыли.