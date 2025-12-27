Размер шрифта
В заседании Рады из-за обысков участвует менее 30 депутатов

РИА Новости

Заседание Верховной Рады в Киеве 27 декабря характеризуется крайне низкой посещаемостью. Депутат Владимир Арьев в эфире телеканала «Рада» связал это с проводимыми в здании парламента обысками.

«Я смотрю, сейчас в зале Рады не наберется и 30 парламентариев. Я, наверное, догадываюсь, почему. Потому что, когда в Раду приходят сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), то в это же время народные депутаты выходят из здания Верховной рады. Так, на всякий случай», – заявил Арьев.

Несмотря на продолжение заседания, ни одна из вынесенных на голосование инициатив не получает необходимой поддержки из-за отсутствия кворума.

НАБУ заявило о выявлении депутатов, подозреваемых в систематическом получении незаконного вознаграждения за голосование. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список лиц, признанных террористами и экстремистами) сообщил, что следственные действия проходят в комитете по транспорту, где у сотрудников НАБУ возникли вопросы к председателю Юрию Киселю, близкому другу Сергея Шефира и Владимира Зеленского.

Ранее в налоговой службе Украины провели обыски.

