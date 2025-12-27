Зеленский рассказал, от чего зависят гарантии безопасности от США

Окончательные гарантии безопасности, которые Соединенные Штаты готовы предоставить Украине, будут зависеть от решения президента Дональда Трампа. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, чьи слова приводит «Европейская правда».

Зеленский поблагодарил американскую сторону за открытость в обсуждении, поскольку «это гарантии безопасности, которые Америка дает Украине, а не наоборот».

«Для нас очень важно, что есть сигнал, что мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности. И это зависит прежде всего от президента Трампа. Вопрос в том, какие президент Трамп готов дать гарантии безопасности Украине», – сказал Зеленский.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

