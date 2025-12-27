Размер шрифта
Более трети немцев уверены в распаде правительства Мерца до конца срока

Свыше трети немцев считают, что кабмин Мерца может распасться до конца срока
Markus Schreiber/AP

В Германии более трети граждан считают, что правительство канцлера Фридриха Мерца, сформированное коалицией ХДС/ХСС и СДПГ, не проработает до конца срока, который заканчивается весной 2029 года. Таковы данные опроса YouGov, проведенного для издания Welt am Sonntag.

37% опрошенных выразили мнение, что коалиция вряд ли дойдет до окончания срока, 53% уверены, что правительство продержится до следующих выборов, и 9% не смогли или отказались дать оценку. При этом заметна региональная разница: в восточных федеральных землях 42% считают возможным досрочный распад, а на западе таких всего 36%.

Опрос проходил с 17 по 19 декабря и охватил 1010 респондентов, данные о статистической погрешности не были опубликованы.

В декабре опрос социологического института INSA показал, что жители Германии все меньше уверены в способности правительства эффективно реагировать на текущие вызовы. 40% опрошенных предвидят ухудшение своего личного финансового положения. 41% не ожидают каких-либо изменений. Лишь 10% выражают надежду на улучшение, а 9% не смогли дать определенного ответа.

Ранее спецпредставитель Путина Дмитриев призвал канцлера ФРГ уйти в отставку.

