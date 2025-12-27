Размер шрифта
Зеленский потребовал новое оружие от Запада

Зеленский потребовал новых поставок систем ПВО от Запада
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале потребовал от западных партнеров Украины поставить новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Киеву после российских ударов по республике.

«Поставки средств ПВО должны быть достаточными и своевременными», — заявил украинский лидер.

В министерстве обороны России подтвердили ночные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Там заявили, что эти объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины, и предприятиям военно-промышленного комплекса. Удары наносились гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками.

Позднее Зеленский сообщил, что главной целью атаки был Киев, а именно объекты энергетики и гражданской инфраструктуры. Он добавил, что обстрел продолжается до сих пор.

В настоящее время в некоторых районах Киева и области отсутствует электроснабжение и отопление. Продолжается ликвидация пожаров. На некоторых энергообъектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал ушел в укрытия. Спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоя воздушной тревоги, сообщил президент.

Ранее эксперт назвал сроки восстановления энергетики Украины.

