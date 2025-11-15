На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

Орбан: Украина утратила суверенитет из-за поддержки Запада
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Украина лишилась суверенитета, что является следствием финансовой и военной помощи, оказываемой ей западными странами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступление которого опубликовал в соцсети X представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

По утверждению премьера, существование Украины поддерживается исключительно благодаря воле Запада.

«Они дают деньги, они дают оружие. Если Запад не будет давать, настанет конец. Украина не может сама обеспечить себя. «Сегодня на Украине пенсии, зарплаты, социальная помощь, соцобеспечение детей выплачиваются деньгами Запада», — заявил Орбан на митинге в городе Дьёр, организованном в поддержку правительства.

До этого Орбан заявлял, что будущее Украины после завершения текущего конфликта уже предопределено. По его информации, обсуждается разделение страны на три зоны. В частности, Орбан утверждал, что в Европе уже признают наличие «российской зоны влияния», однако дискуссии сосредоточены на определении ее масштабов, структуры и конкретных регионов, которые она будет включать. Помимо этого, по словам венгерского премьер-министра, остается открытым вопрос о создании «демилитаризованной зоны».

Ранее Лавров оценил возможность признания независимости Украины.

