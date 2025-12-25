На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме оценили опубликованный Зеленским мирный план по Украине

Депутат Ивлев не нашел мирного плана в раскрытом Зеленским документе в 20 пунктов
Annegret Hilse/Reuters

Опубликованный украинским лидером Владимиром Зеленским документ об урегулировании конфликта с Россией из 20 пунктов трудно назвать мирным планом. Об этом заявил депутат Государственной думы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев, чьи слова приводит «Парламентская газета».

«По сути дела, мирного плана нет. В этом плане киевский режим пытается минимизировать влияние России на процессы в Европе и во всем мире», — сказал Ивлев.

Депутат напомнил, что Украина намерена содержать на своей территории армию, которая в несколько раз больше армий европейских стран. Киев не сможет содержать ее, поэтому на территории республики будут работать структуры НАТО, указал он. Все это направлено на продолжение конфликта, отметил парламентарий.

Накануне Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США забили тревогу из-за риска войны России и НАТО.

