Азербайджан отправил первую партию нефтепродуктов в Армению

Пашинян: впервые в Армению из Азербайджана едет состав с нефтепродуктами

В Армению из Азербайджана впервые после распада СССР направляется состав с нефтепродуктами. Об этом во время брифинга рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает 24News.

«Поезд с нефтепродуктами, произведенными в Азербайджане, направляется в Армению. Я это приветствую», — сказал он.

Пашинян добавил, что торговля происходит напрямую между частными компаниями. Он подчеркнул, что поставки возобновились благодаря установившемуся миру между Арменией и Азербайджаном.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Соединенных Штатах декларацию о прекращении боевых действий. В мероприятии также принимал участие президент США Дональд Трамп. Это соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие так называемого «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться Вашингтоном.

Ранее в России заявили о готовности содействовать нормализации отношений Баку и Еревана.