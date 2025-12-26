Размер шрифта
СМИ сообщили о согласовании большей части плана между США и Украиной

Axios: большая часть обсуждаемого плана между США и Украиной согласована
Vadim Ghirda/AP

Значительная часть деталей плана урегулирования украинского конфликта, обсуждаемого Вашингтоном и Киевом, уже согласована сторонами, в том числе и вопросы, касающиеся гарантий безопасности. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в украинских и американских правительственных кругах.

«Большинство элементов соглашения уже согласованы между США и Украиной, включая гарантии безопасности, которые Киев получит от США и Европы», — говорится в сообщении портала.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили опубликованный Зеленским мирный план по Украине.

