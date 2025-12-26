На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, что не так с мирным планом Зеленского

Военэксперт Леонков: мирный план Зеленского выгоден только Европе
Isabel Infantes/Reuters

Мирный план украинского лидера Владимира Зеленского выгоден только Европе. Россия и США же будут против. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный аналитик Алексей Леонков. Он обратил внимание, что Украина хочет заручиться гарантиями безопасности, продолжать вооружаться и иметь армию численностью 800 тысяч человек.

Помимо этого, Брюссель и Киев хотели бы разместить на Украине дополнительные части, многочисленный контингент НАТО, отметил эксперт.

«Понятно, что с такими условиями Москва не согласится от слова совсем, потому что это не гарантии безопасности, а угроза для России. Это фактически почва для подготовки к новому боевому конфликту. Зеленский думает, что с европейцами ему удастся продавить Америку, но США, как и мы, тоже не приветствуют такую стратегию», — сказал Леонков.

Американцы хотят обеспечить безопасность своих инвестиций, в том числе в разработку полезных ископаемых, по которым была заключена сделка с Киевом, добавил он.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что сложнейшие вопросы по Украине остаются нерешенными.

