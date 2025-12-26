На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский и Трамп намерены провести встречу в ближайшее время

Зеленский заявил, что договорился с Трампом провести встречу в ближайшее время
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорились провести встречу в ближайшее время. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам глава Украины.

Глава государства рассказал, что секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров доложил ему о недавних контактах с американской стороной.

«Мы не теряем ни одного дня. Договорились о встрече на самом высоком уровне с президентом Трампом в ближайшее время», — отметил Зеленский.

Он допустил, что «многое может решиться» до конца 2025 года.

20 декабря в Майами состоялась встреча украинской делегации с представителями Вашингтона и европейских стран. Как рассказал Умеров, во время переговоров были достигнуты договоренности о дальнейших шагах в рамках урегулирования конфликта и продолжении совместной работы.

24 декабря Зеленский в ходе беседы с журналистами раскрыл содержание 20 пунктов из предполагаемого мирного плана по Украине. В том числе документ подтверждает суверенитет Украины и предоставление ей гарантий безопасности, предусматривает безоговорочное соглашение о ненападении между Москвой и Киевом, а также предполагает, что численность украинских войск в мирное время будет составлять 800 тыс. человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ отметили продвижение в переговорном процессе с США по Украине.

