Историк спрогнозировал становление Киева частью русского мира

Научный директор РВИО Мягков: Киев станет частью русского мира
Alina Smutko/Reuters

Киев станет частью русского мира. Об этом в интервью РИА Новости заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Историк отметил, что необходимо провести международный централизованный трибунал над руководством Украины по аналогии с Нюрнбергским процессом. По его мнению, будущее страны будет зависеть от степени ее денацификации.

«Мы верим, что Киев станет русским. Это не значит, что там русские будут жить. Там могут жить кто угодно – и украинцы, и русские, и белорусы, и евреи, и много кто», — сказал Мягков.

По словам научного директора РВИО, это и будет справедливый русский мир, способный ценить любую культуру, не допуская угнетения людей.

20 декабря президент России Владимир Путин в приветствии участников второго международного Екатерининского форума рассказал о силе Русского мира. По его словам, сила и притягательность Русского мира всегда заключалась в его открытости, уважении ко всем самобытным традициям и культурам.

Ранее в Крыму анонсировали «большой раздел Украины».

Переговоры о мире на Украине
