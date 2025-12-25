Зеленский созвонился с Уиткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что поговорил со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером, обсудив с ними «некоторые значительные детали работы».

По итогам переговоров он рассказал, что «есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира». Украинский лидер выразил надежду на то, что сегодняшние «рождественские договоренности» и обсужденные идеи будут полезны.

По словам политика, во время разговора присутствовали секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, которые недавно вернулись с переговоров в США, а также глава МИД Украины Андрей Сибига и его заместитель Сергей Кислица, сотрудники офиса Зеленского Игорь Брусило и Александр Бевз.

22 декабря Зеленский заявил, что США предоставят Украине гарантии безопасности, при этом часть из них не будет обнародована. По его словам, существует рамочный договор по гарантиям безопасности между Украиной, государствами Европы и США. Также, как он утверждает, есть отдельный документ на двусторонние гарантии между Киевом и Вашингтоном.

Позже постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер рассказал, что участники переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине ведут работу над четырьмя итоговыми документами. Это проект мирного плана из 20 пунктов, документы о многосторонних гарантиях безопасности и специальных гарантиях со стороны США, а также план послевоенного экономического восстановления и развития.

