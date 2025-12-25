Удальцову дали шесть лет за поддержку уфимских марксистов

Второй Западный окружной военный суд приговорил координатора «Левого Фронта» Сергея Удальцова к шести годам колонии строгого режима. Об этом сообщается в картотеке суда.

Причиной для уголовного преследования Удальцова стали посты в Telegram-канале, а также публикации на сайте «Левого фронта» и в издании «Свободная пресса» в 2023 году в поддержку участников марксистского кружка из Уфы, которых тогда обвиняли в создании террористического сообщества.

В ходе процесса Удальцов свою вину не признал. Уголовное дело против него политик назвал «расправой». При этом он подчеркнул, что не оправдывал терроризм, а высказывался в поддержку подсудимых из марксистского кружка, так как, по его мнению, обвинение в отношении них носит «абсурдный характер». По словам Удальцова, своими публикациями он хотел добиться поддержки фигурантов. Кроме того обвиняемый сообщил, что объявит «смертельную голодовку», если ему назначат реальный срок.

До этого на суде прокурор попросил приговорить Сергея Удальцова к семи годам колонии строгого режима — максимальному наказанию по статье «Оправдание терроризма с применением интернета».

Ранее суд в Екатеринбурге приговорил членов марксистского кружка к срокам до 22 лет.