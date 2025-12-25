На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Удальцову дали шесть лет за поддержку уфимских марксистов

Удальцова приговорили к 6 годам строго режима за поддержку уфимских марксистов
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд приговорил координатора «Левого Фронта» Сергея Удальцова к шести годам колонии строгого режима. Об этом сообщается в картотеке суда.

Причиной для уголовного преследования Удальцова стали посты в Telegram-канале, а также публикации на сайте «Левого фронта» и в издании «Свободная пресса» в 2023 году в поддержку участников марксистского кружка из Уфы, которых тогда обвиняли в создании террористического сообщества.

В ходе процесса Удальцов свою вину не признал. Уголовное дело против него политик назвал «расправой». При этом он подчеркнул, что не оправдывал терроризм, а высказывался в поддержку подсудимых из марксистского кружка, так как, по его мнению, обвинение в отношении них носит «абсурдный характер». По словам Удальцова, своими публикациями он хотел добиться поддержки фигурантов. Кроме того обвиняемый сообщил, что объявит «смертельную голодовку», если ему назначат реальный срок.

До этого на суде прокурор попросил приговорить Сергея Удальцова к семи годам колонии строгого режима — максимальному наказанию по статье «Оправдание терроризма с применением интернета».

Ранее суд в Екатеринбурге приговорил членов марксистского кружка к срокам до 22 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами