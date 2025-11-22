В РФ раскритиковали решение США ограничить для россиян пункты подачи заявлений на визу

Россия с большим сожалением восприняла решение США ограничить для российских граждан пункты подачи заявлений на визу в других странах. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Дипломат уточнил, что речь идет о российских граждан, выезжающих по туристическим и некоторым другим категориям виз в США, двумя точками — Варшавой и Астаной.

В сентябре этого года Госдеп США ввел новые правила подачи документов на неиммиграционные визы, включая туристические визы B1/B2. по мнению экспертов, это решение в будущем приведет к увеличению периода ожидания записи до полугода и даже больше.

Процесс подачи заявления на визу строго регламентирован — россиянам это делать допустимо лишь в специально указанных посольствах или консульствах других стран. Визовые сборы возврату или переводу не подлежат, а сроки ожидания, как правило, зависят от конкретного региона.

