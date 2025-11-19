На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ заявили, что Россия продолжает оперативно выдавать визы гражданам США

Захарова: Россия оперативно выдает визы американцам, несмотря на ужесточения США
Evgenia Novozhenina/Reuters

Россия продолжает оперативно выдавать визы американским гражданам, несмотря на ужесточения со стороны США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе интервью в рамках медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.

По ее словам, российским дипломатам удается работать так же оперативно, как они это делали в расширенном составе, когда США еще не начали сокращать консульства России.

«Когда мы в ответ сокращали американских дипломатов исключительно только как ответную меру на сокращение наших дипломатов, американские дипломаты, как правило, всегда ужесточали еще больше выдачу виз для россиян», — отметила представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что россиянам получить американскую визу не так просто. Для этого им нужно выехать за рубеж и вставать в очередь на полгода, а то и больше, чтобы пройти собеседование, которое совершенно не означает, что визу они получат.

Несмотря на действия США, Россия продолжит оперативно выдавать визы для поездок, как и другим странам, потому что Россия не мстит и не отыгрывается на людях, заключила Захарова.

Ранее в МИД России заявили о предложении возобновить авиасообщение с США.

