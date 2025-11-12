На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия призвала Грузию, Абхазию и Южную Осетию заключить соглашение о ненападении

МИД: РФ настаивает на договоре о ненападении между Грузией, Абхазией и Осетией
Сергей Пятаков/РИА Новости

Россия призвала Грузию, Абхазию и Южную Осетию заключить соглашение о ненападении. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Предложение было озвучено российской стороной в ходе Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗС) в Женеве.

«Подписание стало бы, в частности, практическим воплощением звучащей из Тбилиси примиренческой риторики в отношении абхазского и югоосетинского народов», — подчеркнул постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов.

Гатилов заявил, что стабилизации ситуации в регионе могло бы способствовать возобновление работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) на грузино-абхазской границе и начало делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией. При этом он назвал обсуждение гуманитарной проблематики в регионе вне МДЗ и резолюции ГА ООН по Абхазии и Южной Осетии препятствием к урегулированию.

Ранее глава МИД Абхазии сравнил с фантомной болью стремление Грузии вернуть регион.

