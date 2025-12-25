На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД России призвал россиян не ездить в Германию

Захарова призвала россиян не ездить в Германию без крайней необходимости
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство призывает россиян не ездить в Германию без крайней необходимости. Трансляция брифинга доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Мы настоятельно призываем граждан нашей страны (в том числе журналистов - ред.) воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости», — сказала дипломат, отметив нарушение представителями немецких властей прав россиян в ФРГ.

25 декабря стало известно, что российские загранпаспорта старого образца не будут признавать в Германии и Румынии с 1 января 2026 года. В обновленной 23 декабря таблице отмечается, что в ФРГ и Румынию нельзя будет въехать с обычным небиометрическим паспортом. В течение 2025 года прекратили принимать российские небиометрические паспорта еще ряд стран.

1 июня Литва перестала пропускать на свою территорию россиян с загранпаспортом старого образца — без биометрических данных владельца. Новые правила вступили в силу с 31 мая. Литва присоединилась к Дании, Исландии, Чехии, Франции и Эстонии, которые тоже не признают российский паспорт без биометрических данных.

Ранее сообщалось, что ЕС не сможет ввести полный запрет на въезд туристов из России.

