Россиянин был задержан и пропал после возвращения из Молдовы, где он жил несколько лет

Гражданина РФ, вернувшегося в Россию после нескольких лет жизни в Молдове, задержали за неповиновение полиции. Теперь родные не знают о его местонахождении. Об этом сообщают «Осторожно, новости».

По словам дочери 56-летнего Игоря К., ее отец родом из Севастополя и 10 лет назад получил российское гражданство. В 2018 году он переехал из Крыма в Киев, а после начала СВО — в Молдову. Этой осенью мужчина принял решение вернуться в Россию. 3 сентября он прилетел в Сочи, где был задержан, после чего перестал выходить на связь.

«Первую неделю я не сильно паниковала, потому что в Севастополе, например, часто задерживают моряков в аэропорту, когда те возвращаются из-за границы. Я думала, что тут такой же случай. <...> В полиции сказали, что, если его так долго держат, значит им что-то не понравилось. Может, в телефоне что-то нашли. <...> На мой вопрос, сколько ещё ждать, мне ответили: «Никто не знает»», — рассказала Инга.

Она выяснила, что 17 сентября на ее отца составили административный протокол за неповиновение полиции. Якобы мужчина отказался показать правоохранителям документы и попытался скрыться. Но по истечении срока ареста Игорь так и не вышел из ИВС. Его дочь подала заявление о пропаже родственника.

Впоследствии появилась информация о причастности к задержанию мужчины сотрудников ФСБ, однако в ведомстве Инге заявили, что ее отца у них «никогда не было». В СК и МВД также не смогли предоставить точных данных о местонахождении россиянина.

Ранее жительница Краснодара пропала после поездки к бабушке в Херсон.