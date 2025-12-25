На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России назвали бессмысленным мирный план Зеленского

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: мирный план Зеленского бессмысленно обсуждать
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал мирный план украинского лидера Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что Киев не в том положении, чтобы диктовать условия.

«Поэтому 20 пунктов, 25 или 15 за авторством Украины — не имеет никакого значения. Она объект договоренности, а не субъект. Поэтому будем ждать, когда о договоренностях заявят великие державы: США или Россия. Обсуждать предложение Зеленского — бессмысленно», — считает Малофеев.

Он добавил, что планы Украины не имеют смысла, пока не будут одобрены Вашингтоном или скорректированы Москвой.

Накануне Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог сравнил мирный план Зеленского с анекдотом про курицу, ценой в $1000.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами