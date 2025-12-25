Политолог сравнил мирный план Зеленского с анекдотом про курицу, ценой в $1000

Опубликованные украинским лидером Владимиром Зеленским мирные инициативы нельзя назвать «планом», поскольку план подразумевает некую последовательность действий, приводящих к результату. Но в данном случае результат полностью отсутствует — не устраняются угрозы для России, для Запада и даже для самой Укарины. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

Эксперт сравнил план Зеленского с анекдотом, когда на рынке покупатель уточняет, сколько стоит курица. Продавец отвечает — $1000. Покупатель с недоумением интересуется, почему так дорого. А продавец говорит: «Ну просто очень деньги нужны».

«Вот такая же гениальная логика заложена в основу этого плана. Этот план не имеет никакого отношения к реальности», — подчеркнул Пинчук.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ полным вариантом мирного плана, который состоит из 20 пунктов. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими. Как в Москве отреагировали на публикацию новой версии документа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии назвали «маловероятным» быстрый прорыв в переговорах по Украине.